В Каме водолазы нашли тело подростка, который вместе с подругой уплыл на лодке в РТ

Сегодня водолазы нашли в Каме тело юноши, который в ночь с 21 на 22 августа вместе со знакомой уплыл на моторной лодке и не вернулся. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Расследование уголовного дела продолжается, как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №5 нашли тело юноши на правом берегу Камы, у Танаевского леса, в километре от пристани Елабуги. Тело пропавшего подростка было в 30-40 метрах от берега, в 800 метрах вверх по течению от того место, где нашли тело девушки.

Ранее агентство сообщало, что на берегу Камы в Татарстане спасатели нашли тело девочки, уплывшей с другом на лодке. Для поисков пропавших подростков было задействовано порядка 70 человек и 18 единиц техники.