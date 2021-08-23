В Татарстане ищут двоих подростков, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись

В социальных сетях появилась информация о том, что в Татарстане пропали юноша и девушка, которые уплыли на моторной лодке на Каме и не вернулись.

Как установило следствие, в ночь с 21 на 22 августа на реке Каме у Елабуги отдыхала компания из молодых людей. В какой-то момент 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый отправились плавать на надувной лодке с мотором, их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. В данный момент подростков ищут, расследование дела продолжается.