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Ру Тат
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23 августа 2021  12:11
Павел Климчак

В Татарстане ищут двоих подростков, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Татарстане пропали юноша и девушка, которые уплыли на моторной лодке на Каме и не вернулись.

Как установило следствие, в ночь с 21 на 22 августа на реке Каме у Елабуги отдыхала компания из молодых людей. В какой-то момент 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый отправились плавать на надувной лодке с мотором, их местонахождение до сих пор остается неизвестным.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. В данный момент подростков ищут, расследование дела продолжается.

#убийство #пропажа детей #ищут детей #моторная лодка
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