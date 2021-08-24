В Татарстане продолжаются поиски подростков, которые уплыли на моторной лодке и пропали

В Елабужском районе республики продолжаются поиски 16-летней девушки и 17-летнего юноши, которые 22 августа уплыли на надувной лодке с мотором по Каме и не вернулись. Пока ни ребят, ни лодку обнаружить не удалось.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, для поисков задействованы штатные и внештатные инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры – всего порядка 70 человек, 18 лодок, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее агентство сообщало, что в Татарстане ищут двоих подростков, которые уплыли на моторной лодке и не вернулись. Молодые люди отдыхали в компании друзей у реки. В какой-то момент они решили прокатиться на лодке, после чего пропали.