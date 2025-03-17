В Калининграде назовут улицу в честь Героя РФ из Челнов Сергея Чебнёва

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Власти Калининграда намерены назвать одну из улиц в честь Героя России Сергея Чебнёва. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Вечная слава калининградцу, настоящему Человеку, Герою России Сергею Чебнёву. Увековечим его имя в наших сердцах. Назовем улицу города его именем. Победа будет за нами!» – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Доме офицеров Балтийского флота простились с Сергеем Чебнёвым. Проводить бойца пришли его семья и друзья, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и представители Вооруженных Сил РФ, подробнее о церемонии прощания – в материале «Татар-информа».