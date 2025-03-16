Мэр Челнов на похоронах Героя РФ: «Позвольте от имени Раиса РТ выразить глубокую скорбь»

Сегодня в Калининграде состоялась церемония прощания с Героем из Набережных Челнов Сергеем Чебнёвым. Чтобы отдать дань уважения Герою, в Калининград приехал мэр Автограда Наиль Магдеев. От лица руководства Татарстана и Раиса Рустама Минниханова он передал родным и близким Сергея Чебнёва искренние соболезнования.

«Позвольте выразить слова глубокой скорби от имени руководства Республики Татарстан, от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича. Сергей Владимирович родился в многонациональном Татарстане, где в согласии и дружбе живут более 150 национальностей и народностей. И в этом многонациональном, нашем родном Татарстане, на свет появился неприметный с виду мальчишка, который безусловно любил свою Родину. Окончил 56-ую школу в городе Набережные Челны, поступил в легендарное Казанское танковое училище. И как сотни выпускников, присягнув на верность нашему Отечеству, нес нелегкую воинскую службу», – отметил Наиль Магдеев.

Героя похоронят сегодня, на военном мемориальном комплексе в поселке Медведевка, который находится в Гурьевском городском округе недалеко от Калининграда. Мэр Челнов прибыл на похороны вместе с семьей Героя, которым поездку полностью оплатили власти Автограда.

Родился Сергей Чебнёв в Рыбно-Слободском районе, откуда переехал в Набережные Челны. Там он окончил школу, после которой поступил в Казанское танковое училище. Служить Сергей отправился в Калининград, где теперь проживает его супруга и трое детей.

18 августа 2024 года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы в Курской области. Тогда бойцы чуть не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов.

За проявленный героизм 6 марта 2025 года подполковнику Сергею Владимировичу Чебнёву посмертно было присвоено звание Героя России.