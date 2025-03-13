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СВО 13 марта 2025 17:35

В Калининграде пройдет прощанием с Героем России Сергеем Чебнёвым

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Прощание с Героем России Сергеем Чебнёвым состоится 16 марта в 11.00 в Калининградском Доме Офицеров.

Отпевание будет проходить в Кафедральном соборе Христа Спасителя в 13.00. Торжественное захоронение пройдет на Военно-мемориальном кладбище «Курган-славы».

«Татар-информ» рассказывал, что тело командира первого батальона 9-го мотострелкового полка, выпускника Казанского танкового училища обнаружили под завалами в освобожденной Малой Локне.

6 марта Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» его вдове, Ольге Чебнёвой. В этот день герою должно было исполниться 46 лет.

#герои СВО #ветераны СВО #СВО
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