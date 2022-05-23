«Слуцкий – боец, клуб не виноват»: почему Татарстану пора вернуть контроль над «Рубином»

Более трех часов генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов доказывал журналистам, что вины казанского клуба и Леонида Слуцкого в вылете в ФНЛ попросту нет. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему не согласна с официальной позицией клуба. И называет экстренные меры, которые должны быть приняты в Татарстане.

На пресс-конференции Рустем Сайманов доказывал журналистам, что вины казанского клуба и Леонида Слуцкого в вылете в ФНЛ попросту нет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Давайте извинимся перед Слуцким за вылет «Рубина» в ФНЛ

«Да, Леонид Слуцкий продолжит работу с «Рубином». Слуцкий – наш высококвалифицированный специалист. Я никогда не считал иначе. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции главного тренера. Есть определенные причины, связанные с беспрецедентными решениями ФИФА и УЕФА. Вины Слуцкого нет. Более того, он репутационно, как тренер, пострадал больше всех. Он – потерпевшая сторона в этом случае», – сразу огорошил журналистов генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

Большинство коллег уже сделали «заготовки» о расставании казанского клуба с Леонидом Слуцким. Пусть и со всякими почестями. Но гендиректор сделал ход конем. Оказывается, это «Рубин» и весь Татарстан должны снять шляпу и даже извиниться перед тренером, который вывел казанский клуб в ФНЛ. Впервые в истории «Рубина». Сразу оговоримся, что пресс-конференция продлилась более трех часов.

«Слуцкий готов к ФНЛ. Мы вчера до ночи обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. Он уже активно принимает участие в формировании команды. Вчера сидели и думали, кем будем играть, если все-таки опустимся в ФНЛ. У Слуцкого даже нет мыслей по поводу ухода. Хочу отдать ему должное. На самом деле, он оказался заложником ситуации. Я его хорошо знаю. Он – боец сам по себе», – добавил Сайманов.

Впрочем, сам «боец» на пресс-конференцию не явился. Как сообщил Сайманов, Слуцкий в это время проводил тренировку. В итоге журналисты так и не смогли задать вопросы самому виновнику «торжества». Напомним, что после летального матча с «Уфой» главный тренер буквально сбежал с пресс-конференции, не захотев отвечать на вопросы.

Сам «боец» на пресс-конференцию не явился Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра в Москве решат судьбу «Рубина», шансов на расширение РПЛ мало

Наверное, стоит пояснить для «непрошаренных» болельщиков, почему «Рубин» продолжает тренировки, несмотря на прямой вылет в ФНЛ. Дело в том, что завтра в Москве пройдет исполком РФС, на котором будет решаться судьба возможного расширения РПЛ до 18 команд. Как известно «Татар-информу», топ-клубы и руководство РФС против данной затеи, при том что большинство команд лиги инициативу поддерживают. Наши источники называют маловероятным расширение лиги.

Правильно это или нет – это тема для отдельного текста. Но заметим, что расширение лиги – последняя возможность «Рубина» спастись от вылета. Если такое решение будет принято, то казанцев будут ждать стыковые матчи с командой ФНЛ, которые, впрочем, тоже еще нужно будет выиграть. А это будет сделать очень сложно, учитывая уровень игры «Рубина» в последних матчах.

«Рубин» – самый пострадавший клуб от ухода легионеров

«Завтра действительно будет заседание исполкома. В повестке действительно расширение лиги и формат проведения следующего сезона. Я начну с истоков. Два года подряд практически единогласно клубы РПЛ принимали решение и посылали его в РФС с предложением увеличить лигу до 18 команд. Мы это делали до тех глобальных изменений, которые произошли в этом сезоне. Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году ФИФА приняло беспрецедентное решение разрешить легионерам на контрактах покинуть Россию. 2 марта, после того как ушли игроки «Краснодара», мы собрали видеоконференцию, на которой этот вопрос обсуждался», – рассказал Сайманов.

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Он напомнил, что уже 22 марта собрание было проведено в очном формате – приехали все руководители клубов РПЛ, кроме «Спартака». 10 клубов выступили за введение моратория, 5 против. Еще одно заседание прошло 19 мая, были представлены цифры, из которых следует, что «Рубин» оказался наиболее пострадавшим клубом от решений ФИФА. Эти цифры удивили даже руководителей клубов РПЛ.

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«Я тоже выступил, привел цифры и аргументы. Я искренне надеюсь, что будет принято разумное решение. Я вам покажу презентацию, которая наглядно указывает на то, что «Рубин» – самый пострадавший клуб от ухода легионеров. А вы сами сделайте вывод, нарушен здесь спортивный принцип или нет. Команду мы пока не распустили», – сказал Сайманов.

Вылет «Рубина» в ФНЛ – это катастрофа: что еще не сказали на пресс-конференции

Большую часть времени пресс-конференции занял доказательный процесс простого факта, что «Рубин» больше всех пострадал в РПЛ от побега легионеров. Нам даже показали кадры презентации, про которую Сайманов сказал выше. Пожалуй, можно сказать, что нас убедили.

Но есть одно: состав и бюджет клуба даже без легионеров позволяет уверенно чувствовать себя в РПЛ. А учитывая все случившиеся форс-мажоры, этого должно было хватить, чтобы хотя бы не оказаться в зоне прямого вылета. Да, есть множество объективных и субъективных обстоятельств. Но давайте мы скажем главное, что не прозвучало сегодня на пресс-конференции.

После летального матча с «Уфой» главный тренер буквально сбежал с пресс-конференции, не захотев отвечать на вопросы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубин» впервые в своей истории вылетел из РПЛ. Это можно назвать настоящей катастрофой, поскольку бюджет казанского клуба позволяет бороться за 6-8-е место в таблице РПЛ. Мы, конечно, слышали со слов Леонида Слуцкого, что у него лишь сборище игроков, а не команда, а футболисты в отсутствие легионеров не подходят для решения каких-либо задач в РПЛ. Интересно, с каким настроем выходили игроки на поле после таких слов.

У Слуцкого виноваты все, кроме него самого

Слуцкий – вообще большой специалист в области поиска виноватых. Подумать только, за минувший сезон он успел обвинить во всех грехах руководство стадиона «Ак Барс Арена», практически весь судейский корпус, да и всю РФС в нарушении спортивного принципа. А также прошелся по качеству собственных игроков. Угадайте, кто у Слуцкого ни в чем не виноват? Правильно – только он сам.

В эту субботу случился конфуз. Судья Сергей Иванов, которого Слуцкий долго и упорно ругал за отсутствие профессионализма и предвзятое судейство против себя и всего «Рубина», расщедрился на два пенальти в ворота уфимцев. 11-метровые можно было разглядеть только через систему ВАР. Но Слуцкому и это не помогло победить прямого конкурента в «матче жизни» в РПЛ.

Судья Сергей Иванов, которого Слуцкий долго и упорно ругал, расщедрился на два пенальти в ворота уфимцев. Но и это не помогло Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще с осени 2021 года было видно, что у «Рубина» не все в порядке. Из ярких легионеров, которые во многом предопределили прорыв в зону еврокубков в сезоне 2020/2021, будто выпустили воздух. Заметнее прочих деградировали Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович. Второй пропустил много времени из-за травмы, а потом поругался с Леонидом Слуцким, о чем публично не сообщалось, и покинул клуб. Сегодня Сайманов указал на то, что Деспотович, больше полутора лет в одной команде на высоком уровне никогда не играл. И заявил о сложном характере серба. В общем, понятно, что вины Слуцкого в предполагаемом конфликте точно нет.

Никто не ждал пятого места, как от пострадавшего «Краснодара», но не 15-е

В зимнюю паузу Леонид Слуцкий намекал на повторение весеннего ренессанса прошлого сезона, но чудес не случилось. Этой весной «Рубин» играл все хуже от матча к матчу. Особенно запомнились позорные разгромы от ЦСКА (1:6) и «Сочи» (0:6).

Про массовый побег легионеров выше сказано уже много. Но кроме лидеров чемпионата в той или иной степени от этого пострадали практически все клубы РПЛ. Особенно выделяется «Краснодар» или «Ростов». Да, мы в курсе про «Краснодар-2» и сквозную заявку. Но и от «Рубина» никто в этих обстоятельствах пятого места (итоговая позиция южан) не ждал, но не 15-е же.

Особенно запомнился позорный разгром от «Сочи» (0:6) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем не менее именно «Рубин» стал худшей командой этой весны в РПЛ. Даже в нынешнем составе у казанцев достаточно качественных игроков, а вот тренерской мысли замечено не было. Уже сейчас можно сказать, что Слуцкий провалил свой казанский этап карьеры. В принципе удивляться этому не стоит, ведь после ухода из ЦСКА он не добился успеха со сборной России, британским «Халлом» и голландским «Витессом».



Очевидно, что за провалом в сезоне должна следовать отставка Слуцкого из «Рубина». Более того, именно задержка с отставкой Слуцкого стала причиной вылета «Рубина». Общеизвестен факт, что любая смена главного тренера напоминает укол адреналина больному с приступом инфаркта. Состав «Рубина» позволял оставаться в середине таблицы даже без легионеров. Тем более после зимней паузы команда шла на комфортном девятом месте, имея запас прочности.

Состав «Рубина» позволял оставаться в середине таблицы даже без легионеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сайманов даже не рассматривал возможность увольнения Слуцкого

В чем причины бесконечной симпатии и веры Рустема Сайманова в Леонида Слуцкого, неизвестно. Но гендиректор клуба должен был ранее реагировать на тревожные звоночки из команды. С 7 марта по 20 апреля «Рубин» выдал серию из пяти поражений и одной ничьей, в ходе которой не только разгромно уступил ЦСКА, но и умудрился проиграть командам из нижней части таблицы – «Химкам». А затем без шансов уступил команде ФНЛ «Енисею». Уже на этом этапе Слуцкого можно было уволить и спасти клуб. Но этого сделано не было.



Напомним, что ранее «Рубин» находился под пристальным вниманием властей Татарстана. Затем футбольный клуб был отдан под контроль ТАИФа, после чего в Казань вернулся Курбан Бердыев. Бывшая легенда «Рубина», как говорят, добилась возвращения в клуб и Рустема Сайманова. Второе пришествие Бердыева обернулось для команды крахом, и Сайманов остался рулить «Рубином» единолично.

Как Сайманов получил полное доверие властей Татарстана и оправдал его

В то же время ТАИФ явно разочаровался в проекте, ограничив свое участие в клубных делах только спонсорством. Сайманов оправдал доверие властей на управление «Рубином», и это оказалось отличным развитием событий. Менеджер запомнился яркой и эффективной серией трансферов, которые не только усилили клуб, но и позволили заработать на перепродаже игроков.

Сайманов слишком поверил в Слуцкого, чутье менеджера его подвело Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А по факту отсутствие контроля со стороны властей Татарстана сыграло с «Рубином» злую шутку. Сайманов слишком поверил в Слуцкого, чутье менеджера в данном случае его подвело.

Очевидно, что управленческая модель «Рубина» должна теперь претерпеть изменения, чтобы судьбоносные решения принимались не одним человеком, кем бы он ни был. Впрочем, все это напоминает размахивание кулаками после драки. «Дело» уже сделано – «Рубин» рухнул в ФНЛ, и на данный момент непонятно уже, в каком виде казанский клуб продолжит свое существование.

Кто оплатит «Рубину» «лифт» РПЛ – ФНЛ – РПЛ?

Как известно, между СИБУРом, ТАИФом и Татарстаном есть некое джентльменское соглашение, по которому СИБУР должен продолжить финансирование клуба на прежнем уровне. Но речь шла о клубе, когда он находился в РПЛ. И теперь крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России имеет возможность отказаться от спонсорских обязательств. А без этих денег возвращение в РПЛ сквозь дебри ФНЛ вряд ли представляется возможным. Больше шансов в дальнейшем рухнуть еще ниже – в ПФЛ.

Примечательно, что экстренная пресс-конференция созывалась явно перед судьбоносным собранием РФС, чтобы сохранить «Рубин» в РПЛ. Поговорить о более насущных проблемах, таких как финансирование команды в ФНЛ, сегодня почти не удалось. Четких ответов не было.

Без спонсорских денег возвращение в РПЛ сквозь дебри ФНЛ вряд ли представляется возможным. Больше шансов в дальнейшем рухнуть еще ниже Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Понимание финансирования на следующий год будет лишь после встречи со спонсорами. Будут обсуждения формата и прочее. Пока нет ясности, есть только договор на календарный год. Вполне допускаю, что будут изменения финансирования, скорее всего, в меньшую сторону», – заявил Сайманов.

Кроме того, генеральный директор клуба заявил о том, что в СИБУРе понимают всю важность клуба для республики. «Все позитивно, они понимают важность «Рубина». Ведь это визитная карточка Татарстана. Сейчас мы будем встречаться, надеемся, что будут дополнительные меры поддержки. Также предстоит встреча с руководством республики», – подчеркнул Сайманов.

Минниханов может спасти «Рубин»

Напомним, до матча с «Уфой» сообщалось, что в случае вылета «Рубина» в ФНЛ СИБУР может значительно сократить объем денежных вливаний в казанский клуб.



В данной ситуации руку помощи «Рубину» могут протянуть власти Татарстана. Президент РТ Рустам Минниханов имеет все возможности стать спасителем «Рубина». Вероятно, футбольный флагман Татарстана снова должен стать объектом пристального внимания республиканских властей. При этом всех виновных позорной игры казанских футболистов следует выявить и наказать.



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