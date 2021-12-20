В Израильском Минздраве рекомендуют запретить поездки в 10 стран

Минздрав Израиля рекомендовал запретить гражданам страны посещать 10 стран, сообщает Оперативный штаб Москвы.

В список «запрещенных» стран вошли США, Турция, Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Марокко, Португалия и Швейцария.

Все они будут признаны «красными» с полуночи 22 декабря после утверждения комиссией Кнессета (парламента) по законодательству.

Ранее Израиль объявил о закрытии своих границ на 14 дней из-за нового штамма коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.