Израиль закроет границы на 14 дней из-за нового штамма коронавируса

Власти Израиля объявили о закрытии границ на две недели из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», который недавно был обнаружен в ЮАР. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Всем иностранцам на этот период будет запрещен въезд в страну. Исключения составят лишь отдельные случаи пересечения границы, одобренные специальной комиссией.

Жители Израиля, прибывающие из-за границы, должны будут сделать ПЦР-тест по приезде, а затем их ждет домашний карантин вне зависимости от статуса вакцинации.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о обнаружении в Ботсване штамма коронавируса, состоящего из 32 мутаций, многие из которых свидетельствуют о его высокой устойчивости к вакцинам.