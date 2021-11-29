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Ру Тат
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Здоровье
29 ноября 2021  12:01

Израиль закроет границы на 14 дней из-за нового штамма коронавируса

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Власти Израиля объявили о закрытии границ на две недели из-за распространения нового  штамма коронавируса «омикрон», который недавно был обнаружен в ЮАР. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Всем иностранцам на этот период будет запрещен въезд в страну. Исключения составят лишь отдельные случаи пересечения границы, одобренные специальной комиссией.

Жители Израиля, прибывающие из-за границы, должны будут сделать ПЦР-тест по приезде, а затем их ждет домашний карантин вне зависимости от статуса вакцинации.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о обнаружении в Ботсване штамма коронавируса, состоящего из 32 мутаций, многие из которых свидетельствуют о его высокой устойчивости к вакцинам.

#карантин #израиль #Коронавирус #ЮАР
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