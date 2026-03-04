В КСИР заявили о нанесении ударов по более чем десяти судам в Ормузском проливе

С начала кампании Израиля и Соединенных Штатов против Ирана 28 февраля силы исламской республики нанесли удары более чем по десяти судам в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, передает иранское агентство Mehr.

«До сих пор мы поразили более 10 таких судов и танкеров. [Президент США Дональд] Трамп каждый день твердит об уничтожении Военно-морских сил Ирана, но мы продолжаем поражать их суда», – изложил свое понимание ситуации представитель ВМС КСИР.

Кроме того, по словам этого иранского военного, силы ИРИ будут атаковать все зашедшие в Персидский залив американские и британские корабли, а также корабли под любым флагом, направляющиеся в Израиль.

Ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил в социальной сети X (прежде Twitter), что с начала операции американские военные уничтожили 17 иранских кораблей, включая подводную лодку. По его оценке, в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе к данному моменту не осталось «ни одного» иранского судна.

В частности, американская подлодка потопила торпедами фрегат иранских ВМС Dena у берегов Шри-Ланки. Корабль возвращался в Иран с военно-морских учений, организованных Индией.

По информации министра иностранных дел Шри-Ланки Виджиты Херата, передает Channel News Asia, спасены 32 тяжело раненых иранских моряка. Всего на борту фрагета находилось 180 членов экипажа.

Военный министр США Пит Хегсет подтвердил уничтожение иранского корабля в результате торпедной атаки, совершенной подлодкой американских ВМС.