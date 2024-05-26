В июне часть россиян получит удвоенную пенсию

Фото: © «Татар-информ»

В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию по старости за счет увеличения в два раза фиксированной выплаты в ее составе. Об этом напоминает «Парламентская газета».

«Размер доплаты составляет 100% фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — поясняет издание.

Соответствующая прибавка назначается с даты рождения, но выплачивается она лишь со следующего месяца. Никакие дополнительные заявления не нужны — увеличение производится автоматически.

При этом надбавку получают только получатели страховой пенсии по старости. Таким образом, увеличение не затронет достигших 80-летнего возраста получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Кроме того, 80-летним инвалидам первой группы также не стоит ждать увеличения фиксированной выплаты вдвое: аналогичная надбавка им уже назначена, а получать ее по двум основаниям нельзя.

Вместе с тем повышение пенсий ждет и тех пожилых россиян, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Дело в том, что увеличение пенсий прежде работавшим пенсионерам с учетом пропущенных индексаций производится на второй месяц после увольнения.