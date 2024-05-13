Страховые пенсии по старости в России начнут индексироваться дважды в год

С 2025 года страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров начнут повышать дважды в год. Об обновлениях в порядке индексации рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По ее данным, повышений стоит ожидать с 1 февраля и с 1 апреля. В первый раз индексация будет учитывать процент инфляции, а во второй — доходы от инвестпортфеля.

Собеседница издания уточнила, что дата индексации социальных пенсий останется прежней — с 1 апреля.

«Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий», — поделилась депутат.

Ранее стало известно, у кого из россиян с 1 мая увеличился размер пенсий.