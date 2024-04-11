Средний размер пенсии по Татарстану составляет 20,6 тыс. рублей

Средний размер пенсии по республике составляет 20,6 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда.

«Всего по республике насчитывается более 1,1 млн получателей пенсий. Средний размер пенсии по республике составляет 20,6 тыс. рублей», - уточнили «Татар-информу» в пресс-службе.

Также в отделении отметили, что в 2023 году Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан досрочно назначило более 1,5 тыс. пенсий женщинам со стажем не менее 37 лет и мужчинам со стажем не менее 42 лет.

Напомним, что в длительный стаж для досрочного выхода на пенсию учитываются только те периоды работы в России, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование. Кроме того, учитываются периоды получения пособия по временной нетрудоспособности, прохождения военной службы по призыву, участия в специальной военной операции или пребывания в добровольческом формировании, которые засчитываются в страховой стаж в двойном размере.

Стоит учесть, что существуют некоторые социально значимые периоды, которые засчитываются в общий страховой стаж, но не включаются в длительный. Это время ухода за детьми до полутора лет, ухода за нетрудоспособными гражданами, период получения пособия по безработице и некоторые другие.

«Чтобы проверить имеющийся стаж, татарстанцы могут запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно в электронном виде в «личном кабинете» на портале госуслуг, либо придти в офис МФЦ или клиентскую службу фонда», - пояснил управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре СФР по номеру 8-800-1-00000-1.