В Италии третья прививка от коронавируса может стать обязательной для всего населения

Вакцинацию от коронавируса третьей дозой следует распространить на все население, считает генеральный директор Итальянского агентства по лекарствам Никола Магрини, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью в газете La Repubblica.

Эксперт отметил, что запасов препаратов для вакцинации достаточно для того, чтобы обеспечить население бустерной дозой.

«Мы знаем, что вакцины эффективны и безопасны. Мы располагаем достаточными запасами, при этом третья доза значительно укрепляет нашу защиту. Ответ — да. Нам кажется целесообразным, чтобы в ближайшие месяцы вакцинация была постепенно распространена на всех», — сказал Магрини.

Он отметил, что сейчас властями Италии обсуждается возможность сократить интервал между основным циклом вакцинации и третьей прививкой с шести до пяти месяцев.

Ревакцинацию от коронавируса в стране начали проводить осенью. Бустерную дозу получили уже более 3 млн человек. В основном это жители старше 60 лет, а также лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. С 1 декабря третью дозу прививки смогут получить все граждане от 40 лет и старше.

На сегодняшний день в Италии от коронавируса полностью привили почти 85% населения старше 12 лет.

В России также продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации против коронавируса. Сам он уже ревакцинировался и предложил свою кандидатуру для участия в экспериментальной вакцинации назальной вакциной от SARS-CoV-2.