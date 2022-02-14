В Италии детей не будут прививать бустерной дозой от коронавируса

Нет необходимости прививать детей в Италии третьей дозой вакцины от коронавируса, заявил бывший директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гуидо Рази. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент нет никаких показаний. Нужно нарастить вакцинацию первыми и вторыми дозами, поскольку противопоказаний для детей действительно не существует. Риск, связанный с вакциной, равен нулю», — сказал Рази.

Он также отметил, что в перспективе думать и о четвертой вакцинации всех жителей страны не нужно, так как «в целом ситуация остается благоприятной».

Прививочная кампания для детей от 5 до 11 лет началась в Италии в декабре 2021 года.

Заведующий отделением педиатрии и неотложной помощи в римской клинике «Бамбино Джезу» бывший президент Итальянского союза педиатров Альберто Виллани не исключает, что весной в стране могут начать прививать детей в возрасте от 0 до 4 лет.

В январе 2022 года итальянские власти заявили о намерении ввести штраф за отказ от вакцинации для людей от 50 лет в размере 100 евро.

Кроме того, на сегодняшний день жители стран Евросоюза должны проходить тестирование на коронавирус для въезда на территорию Италии.