Италия введет обязательный тест на Covid для прибывающих из стран Евросоюза

Жители стран Евросоюза должны будут пройти тестирование на коронавирус для въезда на территорию Италии. Об этом сообщается в распоряжении, которое подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Туристы будут сдавать тест до поездки и предоставлять его результаты транспортному перевозчику. Как рассказали в ведомстве, решение принято для профилактики омикрон-штамма Covid-19.

Кроме того, прибывшие без прививки пройдут обязательный пятидневный карантин. Предварительно, мера будет действовать с 16 декабря по 31 января.

Помимо стран ЕС, под действие распоряжения подпадают США, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Аргентина и Япония.