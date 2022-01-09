В Италии пожилые жители заплатят штраф за отказ вакцинироваться

За отказ от вакцинации от коронавируса всех жителей Италии от 50 лет ожидает штраф в размере 100 евро, пишет издание La Stampa. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Все жители Италии старше 50 лет должны будут заплатить штраф в размере 100 евро за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса. Многие в стране считают, что это слишком маленькая сумма», — отмечается в материале итальянского издания.

За последние сутки в Италии было выявлено 197 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

В число заболевших три министра правительства страны.

На сегодняшний день жители стран Евросоюза должны проходить тестирование на коронавирус для въезда на территорию Италии.

Кроме того, непривитые туристы проходят обязательный пятидневный карантин. Предварительно, эта ограничительная мера будет действовать с 16 декабря по 31 января.