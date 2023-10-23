В исполкоме Нижнекамска память Разиля Валеева почтили минутой молчания

Фото: скриншот

В исполкоме Нижнекамска память народного поэта и писателя Разиля Валеева почтили минутой молчания. Слова соболезнования на деловом понедельнике произнес глава района Рамиль Муллин.

Он напомнил, что Разиль Валеев родился в Нижнекамске, был почетным гражданином города. «Он очень много сделал для Нижнекамска», — отметил глава района.

В минувшую субботу Валеева проводили в последний путь. «Много можно говорить про Разиля Исмагиловича, про его награды. Это человек-легенда, человек, который олицетворяет Нижнекамск. Мы всегда к нему относились как к одному из самых уважаемых людей нижнекамской земли», — сказал Муллин и объявил минуту молчания.

Более подробно читайте в материале: «Дверь его всегда была нараспашку, и душа нараспашку»: ушел из жизни Разиль Валеев.