Аминов о Разиле Валееве: «Человек огромного таланта и большого сердца»

Народный поэт РТ Разиль Валеев был человеком огромного таланта и большого сердца, очень любил работать с детьми. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор канала ТНВ Ильшат Аминов. В последний год Валеев работал в телекомпании советником Аминова, занимался вопросами татарского языка.

«Разиль просто горел своим делом. С таким удовольствием занимался детьми канала „Шаян“. Ставил им язык, указывал на ошибки, участвовал в записи программ, читал все сценарии. Говорил, что молодеет, занимаясь с детьми», — поделился Ильшат Аминов.

По словам собеседника агентства, результат был очень заметен: у подопечных Валеева менялась речь, они начинали правильно использовать татарские слова, красиво строить фразы. «Для него это было настоящим праздником. Он их очень трепетно вводил в мир телевидения и татарского языка», — подчеркнул гендиректор ТНВ.

Буквально три недели назад Разиль Валеев написал Ильшату Аминову сообщение, чтобы тот не волновался из-за его долгого отсутствия.

«„Ильшат Юнусович, вы не волнуйтесь там, я всё равно выздоровею. Надеюсь, мои дети меня ждут, я приеду и продолжу работать“. Вот так он мне написал, но он больше не вернулся. Человек огромного таланта, большого сердца. И он всё торопился, хотел передать свои знания, чтобы дети любили свой язык, чтобы они могли выражать на нём мысли, творчески к нему относились. Он говорил, глядя на наших детей, что у нашего народа есть будущее», — поделился Аминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что народный поэт Татарстана, писатель, бывший депутат Госсовета РТ Разиль Валеев скончался сегодня на 77-м году жизни.