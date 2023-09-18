Власти Казани сообщили, когда стартует отопительный сезон в городе

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Отопительный сезон в Казани в этом году планируют начать в двадцатых числах сентября. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В Казани подготовлены к нагрузке все шесть основных источников тепла: КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и районные котельные „Азино“, „Горки“, „Савиново“. Кроме того, подготовлены 128 котельных „Казэнерго“ и завершается подготовка 53 ведомственных котельных», — рассказал Гиниятуллин.

При этом ведомственные котельные технически готовы к эксплуатации и по ним осталось только подготовить документацию.

«Планово заменены и реконструированы свыше 51 км тепловых сетей и сетей горячего снабжения. После ревизии и подготовки 1,9 тыс. километров тепловых сетей и сетей ГСВ подготовлены к отопительным нагрузкам», — добавил замглавы исполкома города.

Он отметил, что в 2023 году отремонтированы 3 котельные: на улице Курчатова, Жуковского и Тополевая. В этом году также вводят две новые блочные котельные на улице Толстого и Южно-Промышленной.