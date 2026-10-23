В Иннополисе в 2027 году запустят «воздушную дорогу» для доставки грузов дронами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Иннополисе в первом полугодии 2027 года планируют открыть демонстрационную зону с технологиями аэрологистики, в том числе системой «воздушных дорог» для доставки грузов дронами. Проект разрабатывает компания-резидент ОЭЗ «Иннополис» «Геопейджер», сообщили в пресс-службе города.

О разработках на Innopolis Meetup рассказал сооснователь и генеральный директор компании Иван Проскура. Демозона позволит показать работу проектов «Засечная черта» и «Воздушные дороги» в городской среде.

«Засечная черта» представляет собой сеть специальных датчиков на городских объектах. В дальнейшем она должна стать основой для автоматической доставки товаров по маршруту «Воздушная дорога Иннополис – Куралово» в рамках пилотного проекта низковысотной экономики в Татарстане.

На встрече также обсудили технологии управления дорожным движением и повышения безопасности пешеходов. В частности, была представлена система «умных перекрестков», которая регулирует работу светофоров с учетом количества автомобилей в очереди. По данным разработчиков, это позволяет увеличить пропускную способность перекрестков на 20–30% без расширения дорог. Еще одна система автоматически обнаруживает ДТП за несколько секунд и передает видео диспетчеру.

Также участникам показали комплекс для нерегулируемых пешеходных переходов. С помощью камер и искусственного интеллекта он распознает пешеходов, автомобили и самокаты, предупреждает водителей о людях на переходе и фиксирует нарушения. Кроме того, система может передавать информацию о пешеходах беспилотным автомобилям.

Участники Innopolis Meetup обсудили применение цифровых технологий для управления дорожным движением, повышения безопасности и развития новых способов доставки грузов.