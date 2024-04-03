В Иннополисе создают прототип робота, способного строить дома в четыре этажа

В Иннополисе компания Diginavis создает полноразмерный прототип робота, способного строить четырехэтажные здания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель компании — бывший министр связи РФ Николай Никифоров.

По словам экс-главы Минсвязи, процесс организован в новом промышленном технопарке на территории особой экономической зоны «Иннополис». «Без него было бы невозможно приступить к этой стадии проекта», — пояснил он.

Комплекс автоматизированного строительства получит название «Монтанум». «Робот еще не готов. <...> Когда нибудь научимся и 7 этажные здания строить», — заметил в комментариях к одной из записей бывший чиновник.

На вопрос о том, кто будет нести ответственность за качество строительства, Никифоров пообещал искать ответ на него вместе с Минстроем РФ и депутатами Государственной Думы.

В том же самом ангаре, уточнил экс-министр, собирают прототип завода по производству специальных инновационных строительных материалов (из его слов следует, что речь идет о стеклобетоне в форме «лего-блоков»).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Университете Иннополис появится Центр промышленной робототехники.