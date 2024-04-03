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В Иннополисе создают прототип робота, способного строить дома в четыре этажа
В Иннополисе компания Diginavis создает полноразмерный прототип робота, способного строить четырехэтажные здания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель компании — бывший министр связи РФ Николай Никифоров.
По словам экс-главы Минсвязи, процесс организован в новом промышленном технопарке на территории особой экономической зоны «Иннополис». «Без него было бы невозможно приступить к этой стадии проекта», — пояснил он.
Комплекс автоматизированного строительства получит название «Монтанум». «Робот еще не готов. <...> Когда нибудь научимся и 7 этажные здания строить», — заметил в комментариях к одной из записей бывший чиновник.
На вопрос о том, кто будет нести ответственность за качество строительства, Никифоров пообещал искать ответ на него вместе с Минстроем РФ и депутатами Государственной Думы.
В том же самом ангаре, уточнил экс-министр, собирают прототип завода по производству специальных инновационных строительных материалов (из его слов следует, что речь идет о стеклобетоне в форме «лего-блоков»).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Университете Иннополис появится Центр промышленной робототехники.
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