В этом году в Иннополисе начнут работать робоотель и крупнейший ЦОД в Поволжье

Запуск первой очереди крупнейшего центра обработки данных в Поволжье планируется в первой половине этого года. Об этом сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.

По его словам, целиком проект предусматривает два здания общей площадью более 23 тыс. квадратных метров в которых расположатся до 2 тыс. стойко-мест. Первая очередь предусматривает ввод 1 тыс. стоек.

Кроме того, в 2024 году начнет работу первый в Иннополисе роботизированный отель. На сегодняшний день объект находится в завершающей стадии – в здании ведутся отделочные работы. По словам Халимова, благодаря открытию нового отеля гости города получат гостиничную инфраструктуру высокого класса.

Помимо этого, в Иннополисе до конца этого года планируется завершение строительства двух новых технопарков. Их общая площадь составит около 62 тыс. квадратных метров.