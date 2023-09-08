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В Университете Иннополис появится Центр промышленной робототехники
Весной 2023 года было подписано соглашение между Университетом Иннополис и крупной китайской компанией. По договору на базе учебного заведения появится Центр промышленной робототехники. Об этом рассказал директор университета Кирилл Семенихин.
«Мы активно сотрудничаем с нашими китайскими коллегами. Вместе будем развивать промышленную робототехнику. На базе нашего университета появится профильный центр», — сообщил собеседник агентства.
Семенихин напомнил, что на сегодняшний день в Университете Иннополис уже работают Центр дистанционного зондирования земли, Российский центр робототехники, Центр искусственного интеллекта (один из самых передовых в стране ) и другие подобные структуры.
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