В Иннополисе создан первый федеральный Центр развития промышленной робототехники

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Первый федеральный Центр развития промышленной робототехники создан на базе Университета Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского вуза.

По словам директора центра Сергея Даллады, цель образования этого учреждения — «обеспечить доступ к инфраструктуре и развить синергию компетенций разработчиков, предпринимателей, научных сотрудников, инженеров и производителей и потребителей робототехнических решений для стимулирования внедрения робототехнических проектов и развития отрасли в федеральных округах».

Даллада уточнил, что центр на базе Университета Иннополис станет головным и что еще как минимум два центра должны быть созданы в других регионах России к 2026 году. «Результаты пилотных проектов будут доступны широкому кругу российских предприятий», — добавил он.

Организация будет получать грантовую поддержку от Минпромторга РФ и сможет благодаря этому реализовывать «более сложные, рискованные и длительные проекты по роботизации отраслей».

Upd. (23.06): Развитие новых центров и их партнеров призвано сформировать сеть верифицированных участников рынка промышленной робототехники, способных обеспечить высокое качество технологического аудита, определения опорных отраслевых технологий, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реинжиниринга, прототипирования решений и организации предсерийного производства, моделирования роботизированных ячеек, технико-экономического обоснования решений по роботизации, пояснили в пресс-службе университета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что разработки резидентов особой экономической зоны «Иннополис» и проекты Университета Иннополис оказались представлены на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».