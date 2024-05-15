На KazanForum представили достижения резидентов Иннополиса

Фото: аппарат вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова

Разработки резидентов особой экономической зоны «Иннополис» и проекты Университета Иннополис представлены на стенде в МВЦ «Казань Экспо», где проходят мероприятия международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Сегодня во время официального обхода гостям выставки их показал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, сообщает его пресс-служба.

На стенде представлена, в частности, продукция одной из крупнейших IT-компаний России — ICL. Это компактный телемедицинский чемодан для оказания первой помощи, материнские платы, произведенные на новом заводе в индустриальном парке «Лаишево», и ультралегкий ноутбук.

Производитель инновационных решений для построения современной цифровой инфраструктурыِ IVA Technologies представил экосистему корпоративных коммуникаций, которая включает платформу видеоконференцсвязи IVA MCU, IP-телефонию, видеотерминалы и корпоративный мессенджер.

Имеется на стенде и разработанная BIMAR SYSTEM цифровая платформа на основе технологии цифровой монтажной маркировки для управления жизненным циклом элемента на всех этапах: проектирования, производства, логистики, строительства и эксплуатации.

Представлены там и решения, созданные структурами Университета Иннополис: Институтом искусственного интеллекта, Центром геоинформационных систем, Центром беспилотных технологий, Центром робототехники, Центром нефтегазовых технологий, Центром энергетики, Центром информационной безопасности и Межотраслевым центром трансфера технологий.

Институт дополнительного образования Университета Иннополис презентовал образовательные программы с применением цифровых технологий по подготовке и повышению квалификации востребованных специалистов для ведущих отраслей экономики, стратегические сессии, ассесмент сотрудников и студентов, исследования для бизнеса, аудит и оптимизацию бизнес-процессов, разработку стратегий развития компаний и регионов, организацию мероприятий от онлайн-формата до международного форума, а также международные программы для стран Персидского залива, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В рамках деловой программы форума состоятся такие сессии с участием представителей Иннополиса, как «Международное сотрудничество в сфере электронной промышленности — основа национального технологического суверенитета: новые вызовы и уникальные возможности» и «Международная кооперация — дискуссия технопарков и инновационных кластеров стран ОИС». Обе они пройдут 17 мая.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.