В Иннополисе создали Telegram-бот, генерирующий поздравительные открытки

В Иннополисе разработали Telegram-бот, помогающий создавать открытки к Новому году, чтобы поздравлять родственников в мессенджере WhatsApp.

Чтобы получить необходимую открытку, следует сообщить боту, кого именно из родственников планируется поздравить. После этого сервис отправит случайную новогоднюю открытку с поздравлениями для матери, отца, бабушки или дедушки.

«Нам всегда было интересно, откуда родственники ежедневно берут новые открытки для рассылок. Вероятно, существует какая-то глобальная база с бабушкой во главе <…>. Мы решили создать подобный сервис, чтобы внуки и внучки могли оперативно отправлять поздравления в ответ», — рассказали в команде разработавшего бота стартапа Igent.

Сервис @new_year_image_bot создан на основе модели BERT, отвечающей за определение смысла предложений. При этом в компании уточнили, что планируют в будущем «запустить бота, который будет проверять с помощью искусственного интеллекта достоверность голосовых сообщений от мужа сестры тети, который работает в Минздраве».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани создали Telegram-боты, которые информируют о наличии прививок в пунктах вакцинации и о присутствии доступной среды на различных объектах.