В Казани создали Telegram-бот для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани разработан Telegram-бот, позволяющий людям с ограниченными возможностями здоровья узнать о наличии доступной среды на различных объектах. Об этом было сказано на прошедшем в школе №86 Советского района города совещании, посвященном поддержке людей с ОВЗ, сообщает портал kzn.ru.

С помощью бота можно выбрать конкретный район и узнать о существующих на определенном объекте условиях — в частности, о наличии пандусов, лифта, кнопки вызова персонала. Перечень объектов будет постепенно пополняться, заверил советник мэра Казани по цифровизации Максим Булатов.

Ранее в столице Татарстана был создан Telegram-бот «Доступная Казань», посредством которого можно сообщить о труднодоступных для людей с ограниченными возможностями здоровья местах.

Параллельно ведется работа над созданием карты доступности. Присутствующие на ней объекты окажутся отмечены разными цветами в зависимости от качества организации доступной среды. Это поможет людям с ОВЗ заранее подготовиться к посещению интересующего их учреждения. По поручению главы города сотрудники районных администраций и специалисты обошли социальные объекты, а также примерно 4 тыс. коммерческих объектов и объектов жилого фонда.

Главы администраций районов заметили, что в новостройках нарушения встречаются реже, чем в старом жилом фонде. «Где-то невозможно исправить недочеты, но в новых домах, детских садах, школах, дворах и других объектах должны соблюдаться все требования доступной среды», — подчеркнул в связи с этим мэр Казани Ильсур Метшин.

В число наиболее распространенных ошибок в новостройках вошло отсутствие яркой маркировки на входных группах, тактильных указателей и инструкций по пользованию лифтами и пандусами. По словам главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фаниса Нурмухаметова, эти недочеты предстоит устранять управляющим компаниям.

Кроме того, среди проблемных вопросов были упомянуты и завышенные бордюры на некоторых маршрутах. Эту проблему предполагается решать во время капитального ремонта улично-дорожной сети.