В Индонезии установили ограничения на количество людей в общественных местах

Власти Индонезии ужесточили антиковидные ограничения в столице и на острове Бали. Теперь торговые центры, развлекательные заведения и общепиты смогут принимать ограниченноге число посетителей. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

ТЦ, рестораны и кафе смогут принимать не более 60% максимального числа посетителей одновременно, а развлекательные заведения — не более 35%. Мечети и церкви должны быть заполнены лишь наполовину.

Отмечается, что на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли около 48% жителей Индонезии.

Сейчас большинство заражений коронавирусом в мире приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

Переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».