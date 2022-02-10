news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
10 февраля 2022  04:10

В Индонезии установили ограничения на количество людей в общественных местах

news_top_970_100

Власти Индонезии ужесточили антиковидные ограничения в столице и на острове Бали. Теперь торговые центры, развлекательные заведения и общепиты смогут принимать ограниченноге число посетителей. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

ТЦ, рестораны и кафе смогут принимать не более 60% максимального числа посетителей одновременно, а развлекательные заведения — не более 35%. Мечети и церкви должны быть заполнены лишь наполовину.  

Отмечается, что на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли около 48% жителей Индонезии. 

Сейчас большинство заражений коронавирусом в мире приходятся на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который  был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

Переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».

#индонезия #омикрон #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное