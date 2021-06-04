Путин поручил создать в России условия для платной вакцинации иностранных граждан

В России организуют условия для платной вакцинации иностранцев от коронавируса. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал Президент РФ Владимир Путин.

На сегодняшний день люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от Covid-19.

«Прошу Правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Путин.

Президент также поручил отработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов, приезжающих в страну. Ведь сейчас много иностранных специалистов заняты в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку», — добавил глава государства.

Доказано, что эффективность российской вакцины составляет свыше 96%. При этом Путин упомянул, что, согласно имеющим данным, не зафиксировано ни одного летального исхода от применения отечественного препарата.

«Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, и достижения наших ученых широко признаны в мире. „Спутник V“ зарегистрирован уже в 66 странах мира», — подчеркнул Президент РФ.

Сегодня сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцине, так как в их странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин. При этом Россия стала одним из немногих государств, которые помогают зарубежным партнерам разворачивать производство вакцин на своих площадках, заявил руководитель страны.

«До тех пор, пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты», — подытожил Владимир Путин.