В Госжилинспекции РТ напомнили, кто должен убирать снег и лед с домов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Жилинспекции Татарстана разъяснили, кто несет ответственность за уборку снега и сосулек с крыш, балконов и козырьков.

Крыши многоквартирных домов относятся к общему имуществу, поэтому за их содержание отвечают управляющие компании или ТСЖ, ЖСК и ЖК, а также подрядчики, привлеченные для этих работ. В их обязанности входит очистка кровель, желобов, свесов, а также удаление снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

«Уборкой сосулек с крыш домов должна заниматься управляющая компания или организация, с которой у нее заключен договор на оказание таких услуг», – уточнили в ГЖИ РТ.

Балконы и самовольно установленные козырьки считаются личной собственностью жильцов, однако их уборку также должны обеспечивать управляющие компании.

«Если вы заметили сосульки на внешней стороне своего балкона, вы обязаны письменно уведомить об этом управляющую компанию. Если УК проигнорировала ваше обращение, необходимо подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан. Важно: если вы не предприняли этих шагов, а сосулька упала с вашего балкона или козырька и причинила вред, вас могут обязать возместить ущерб», – подчеркнули в ведомстве.

За уборку снега и наледи с крыш нежилых зданий отвечают их собственники. Информацию о владельцах можно найти через Единый государственный реестр недвижимости, а данные об управляющих компаниях – на сайте ГИС ЖКХ.

«Если управляющая организация не чистит кровлю и козырьки от снега и наледи, сообщите об этом в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан», – подытожили в ГЖИ.