«Опять за что-то платить?»: почему в Казани вводят тарифы на вывоз снега и законно ли это

Казанцам предлагают самостоятельно платить за вывоз снега со дворов грядущей зимой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше снег складировали, но сейчас предлагаем жителям его вывозить»

На подъездах ряда многоквартирных домов в Казани появились объявления о предстоящих внеочередных собраниях собственников. На них жильцам предлагают решить вопрос с вывозом снега со дворов зимой и установить новые тарифы на уборку придомовых территорий.

«Увидели сегодня объявление, очень возмущены, как и многие в нашем доме. Опять за что-то платить? Неужели снег и без этого не должны убирать и вывозить?» – посетовала одна из жительниц города в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

«Собрания мы инициируем для того, чтобы предложить жителям условия по вывозу снега. Чтобы этот снег не складировался ни на зеленой зоне, ни на тротуарах, ни на парковочных карманах. Только если жители примут такое решение, он будет вывозиться. Для этого необходимо более 50% голосов набрать. Большое скопление снега чревато штрафами от административно-технической инспекции, ведь его складирование неприемлемо», – сообщили корреспонденту в ответ в УК «Уютный дом групп».

Аналогичную позицию озвучили и в «Старом городе». В управляющей компании напомнили, что в минувшем году Казань столкнулась с небывалыми снегопадами. Город буквально утонул в снегу, складировать его было попросту некуда. В этом году в УК решили подготовиться заранее, чтобы зимой не попасть впросак.

«Если жители согласятся, будем вывозить снег. Наймем соответствующую организацию, ведь своих “КАМАЗов” для этого у нас нет. Тарифы в случае положительного решения определят сами собственники», – уточнили в «Старом городе».

Встречи, которые проводят сейчас управляющие компании, информационно-ознакомительные. Они не являются общими собраниями собственников жилья, и «судьбоносные решения» на них не принимают Фото: © «Татар-информ»

«Мы хотим быть уверены в том, что вывоз снега будет произведен эффективно»

Корреспондент «Татар-информа» побывал на встрече представителей УК «УютСервис Групп», администрации Вахитовского и Приволжского районов с жителями домов второго Военного городка, где рассматривался вопрос о вывозе снега.

Собственникам предложили повысить размер платы за содержание придомовой территории с 5 рублей 15 копеек до 11 рублей 25 копеек из расчета за 1 кв. метр квартиры.

Аргументировали такую инициативу в управляющей компании тем, что у них не хватает средств, чтобы дополнительно нанять дворников для уборки территории. Большинство жителей негативно восприняли инициативу.

«Хотим быть уверены в том, что вывоз снега будет произведен эффективно!» – объяснили они.

«Мы анализировали двухподъездный двухэтажный дом, в котором жилая площадь составила примерно 600 кв. метров. С такого дома собираемость средств на уборку придомовой территории составляет 3 тыс. рублей в месяц, на эту сумму тяжело найти дворника и нанять трактор. Именно поэтому мы и предлагаем жителям повысить тариф, в который будет включен вывоз снега. <…> Мы будем потихоньку идти дальше и стремиться доводить до населения то, что там, где вывоз и уборка придомовой территории происходит по увеличенному тарифу, качество и чистота будут обеспечены на высоком уровне», – пояснил замглавы администрации Вахитовского и Приволжского районов по ЖКХ Ильназ Сибгатов.

Дворники обязаны чистить только пешеходные тропинки, а вывоз снега — это дополнительная услуга, требующая решения жильцов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вывоз снега – это дополнительная услуга»

В мэрии города заверили: встречи, которые проводят сейчас управляющие компании, информационно-ознакомительные. Они не являются общими собраниями собственников жилья, и «судьбоносные решения» на них не принимают. Их цель – разъяснить жителям их права и обязанности в части управления жилым фондом, закрепленные законодательно.

«На сегодняшний день существующего тарифа на содержание двора не хватает на качественную очистку территории. Сейчас экономически обоснованный, рассчитанный на основе минимального перечня работ тариф – минимальный: 5 рублей 15 копеек с квадратного метра. Его не хватает, чтобы нанять достаточное количество дворников. При этом в существующем тарифе “Уборка придомовой территории”, установленном исполкомом города Казани, расходы на вывоз снега с придомовой территории не заложены», – ответили на запрос «Татар-информа» в пресс-службе мэрии.

Дворники, согласно законодательству, обязаны чистить только пешеходные тропинки, а вывоз снега — это дополнительная услуга, требующая решения жильцов. В мэрии также уточнили, что законодательство не запрещает жителям устанавливать отличающиеся от установленных исполкомом тарифы на содержание своего многоквартирного дома.

«Если жители примут положительное решение по повышению тарифа на уборку придомовой территории и по установлению дополнительного тарифа на вывоз снега, то сумма в платежке вырастет приблизительно на 300 рублей в месяц, в ряде случаев и того меньше. При этом тарифы по каждому дому будут разные, так как зависят от конструктивных характеристик здания и площади придомовой территории. Жители могут не повышать тариф, если не хотят (могут, к примеру, чистить двор сами, установить очередность, дежурство), однако и требовать качественную уборку двора и вывоз снега они должны только с самих себя и с управляющей организации», – заключили в пресс-службе.

Поскольку придомовая территория многоквартирного дома – это собственность жильцов, в городском бюджете средства на это не предусмотрены.

Отметим, что практика, когда жильцы скидываются на вывоз снега, не новая. Повышенную плату перечисляют УК жители ряда домов в центре, потому что складировать снег во дворах там просто негде.

Придомовая территория многоквартирного дома – это собственность жильцов, в городском бюджете средства на уборку и вывоз снега не предусмотрены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если снег во дворе не убран – это карается штрафом»

Мы также обратились с запросом в Государственную жилищную инспекцию Татарстана, однако на момент публикации ответа не получили.

Ранее в интервью «Татар-информу» глава ГЖИ, главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин отмечал, что «аномальный снег породил фантастический объем роста претензий к управляющим компаниям» минувшей зимой. Были жалобы по интенсивности уборки, разбирательствам с УК, по платежам.

Позиция ГЖИ была принципиальная – если снег во дворе не убран, то это считается нарушением лицензионных требований либо жилищного законодательства со стороны ТСЖ и карается штрафом. Тыгин объяснил, что уборка двора входит в минимальный перечень обязательных работ. Она должна быть выполнена даже несмотря на природные катаклизмы. Но заметим, что тогда речь шла именно об уборке снега, про его вывоз из дворов главный государственный инспектор Татарстана не уточнял.

Зимой управляющие компании должны: очищать дорожки, тротуары, подъездные пути от наледи, снежного покрова (вручную или с применением спецтехники), рыхлить снег в местах высадки зеленых насаждений и на газонах, посыпать пешеходные дорожки, площадки возле подъездов и лестницы смесью речного песка и соли. Также в обязанности УК входит сбивание сосулек с крыш, наледи с водосточных труб и канализационных люков, очищение входа в подвал и сбор мусора.

«Управляющая компания, подписывая его (договор, – прим. Т-и), говорит: “Я готов. Я беру на себя письменные обязательства”. После этого возникает вопрос: у меня не хватает того, не хватает сего… Но собственник жилья, подписав с вами этот договор, почему должен входить в это положение? Почему я должен думать, есть у тебя трактор или нет? Зарезервировал ты на это средства или нет? Когда до этого 5 лет аномального снега не было, эти деньги где?» – ответил Александр Тыгин.

Ответ ГЖИ «Татар-информ» опубликует, как только он поступит в редакцию.

Собственникам предложили повысить размер платы за содержание придомовой территории с 5 рублей 15 копеек до 11 рублей 25 копеек из расчета за 1 кв. метр квартиры Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Волшебников не бывает, коммунальные службы не справляются в одиночку»

Депутат Госдумы РФ, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, комитета по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что если казанцы согласятся с инициативой по оплате услуг за вывоз снега, то помогут коммунальным службам оперативнее справляться с последствиями природных катаклизмов.

«Зима разная – бывает совсем не снежная, но случаются и такие периоды, когда по 1,5-2 недели беспрерывно идут обильные снегопады. Наши дворы “задыхаются”. Улицы более-менее успевают чистить, а с дворами возникают сложности: здесь небольшие площади, они бывают машинами заставлены и механическая уборка практически невозможна, не хватает рабочих рук. Да и физически непросто убрать такое количество снега – волшебников не бывает, сами понимаете», – посетовал Нуриев.

Он подтвердил: тарифы, которые предусмотрены в Татарстане на данный момент, предусматривают только уборку и складирование снега «в свободном месте во дворе». Однако площадей для этого не так уж и много.

«Сегодня у нас есть ли свободное место с таким количеством машин? И нужно еще, чтобы отсутствовали зеленые насаждения. У нас, кроме того, работает программа Президента “Наш двор”, и вы прекрасно видите, что сейчас везде детские площадки, места для отдыха жителей, растения посажены, асфальтопокрытие 100%, автопарковки определены. Раньше еще были пустыри для этих целей, а сейчас если жилищники будут складировать снег тракторами на скамейку, песочницу, спортивную площадку – контролирующие органы, да и сами жители будут не довольны», – подчеркнул депутат.

Марат Нуриев отметил, в случае положительного решения собственников, есть несколько вариантов оплаты услуг по вывозу снега. Один из них – оплата «по факту» по аналогии с отоплением. Возможно также установить отдельный тариф. В случае если денег соберется больше, чем необходимо, их можно будет направить на другие цели.

Даже если будущая зима сравнится или обгонит минувшую по количеству осадков, обязать казанцев платить за его вывоз не вправе никто Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дополнительные услуги – это право жильцов, а не обязанность»

Депутат Госдумы РФ, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан и Комитета по защите конкуренции Айдар Метшин подтвердил, что дополнительная услуга по вывозу снега из дворов может быть введена только по воле самих жильцов. Даже если будущая зима сравнится или обгонит минувшую по количеству осадков, обязать казанцев платить за его вывоз не вправе никто.

«Жильцы по своему усмотрению – это не обязанность, это их желание и их право – они могут принять решение о привлечении дополнительных средств на улучшение качества обслуживания их территории. Это могут быть, например, сервисные, строительно-отделочные работы. Скажем, они хотят для стен в подъезде не ту краску, которую могут получить в рамках тарифа по ремонту, а хотят мрамором или каким-то другим более дорогостоящим материалом их отделать. Они принимают решение, и это решение они могут реализовать. Это же относится и к вывозу снега. Но подчеркну: это право, а не обязанность», – прокомментировал собеседник «Татар-информа».

Он также уточнил, что муниципалитет отвечает за территорию «за домом». За то, что в дворе, – УК и собственники.

Ажиотаж вокруг вопроса с вывозом снега со дворов он связал с тем, что сейчас проходит процедура рассмотрения жилищных тарифов к следующему году. «И здесь как раз возможен диалог и обсуждение направления тех средств, которые защищены тарифом», – добавил депутат.