В Госсовете Крыма оценили заявление Трампа о невозможности возврата полуострова Украине

Фото: сайт Совета Федерации

Заявление президента США Дональда Трампа о невозможности возвращения Крыма в состав Украины – хороший знак для российского региона. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.

«Он (Трамп – прим. Т-и) совершенно правильные вещи говорит. Такое заявление само по себе очень хорошее для Крыма, ведь руководитель США говорит о том, что Крым – это территория России, и результаты референдума были более чем убедительными. Я уверен, что в Штатах имеют очень объективную картину о ситуации в Крыму. Они знают, что подавляющее большинство крымчан однозначно поддерживают воссоединение Крыма с Россией», – сказал Цеков.

Он добавил, что киевскому режиму в лице Владимира Зеленского нет никакого дела до украинского народа.

«Он совершенно не беспокоится об их судьбе, не страдает за их жизни. Для него самое главное, что он у власти, что он президент, конфликт продолжается, а деньги зарабатываются. Это факт», – отметил парламентарий.