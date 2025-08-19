Политолог Светов объяснил, почему встреча Путина с Зеленским может не состояться

Президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский могут не встретиться в августе. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился политолог Юрий Светов.

Ранее Президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что началась подготовка к встрече Путина и Зеленского. После этой встречи у нас, по его словам, пройдет еще одна, но уже с участием американского лидера.

«Я не верю, что встреча Путина и Зеленского состоится в августе или даже в сентябре. К такой встрече надо тщательно готовиться, и, главное – для чего эта встреча? Для того, чтобы Зеленский мог покрасоваться перед Путиным и изобразить из себя лидера мирового уровня? Нет, мы на такое не пойдем. Значит надо готовить документы, договоренности. Я надеюсь, что в обозримом будущем встречи Путина и Зеленского не будет. Путин готовится к другой встрече – 3 сентября в Китае», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российская сторона готова встретиться с Зеленским, но при условии, что по ее итогам примут конкретные решения, которые заверит подписью легитимное лицо.

«С нашей стороны ничего не сказано о подготовке к этой встречи. Мы говорили о том, что готовы встретиться с Зеленским, но эта встреча должна быть подготовлена, и на этой встрече должны быть приняты решения, которые будут подписаны легитимным лицом, а Зеленский не является легитимным лицом. Поэтому это их пожелания», –обратил внимание политолог.