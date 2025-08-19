«Сделка по Арктике»: политолог объяснил, почему Трамп хочет договориться с Путиным

Фото: сайт Кремля

После переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС России стоит ждать подвоха. Об этом «Татар-информу» сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Надо учитывать, где все это было сказано. Все эти бодренькие заявления со стороны Зеленского и лидеров стран Евросоюза были сделаны в Белом доме под жестким взглядом Трампа. В искренность этих заявлений мало верится. Это как дети, которые в присутствии строгого родителя ведут себя одним образом, а когда строгого родителя нет – по-другому. Гораздо интереснее посмотреть, что они потом будут заявлять, когда вернутся в свои страны и переспят с мыслью, что они были у Трампа. Скорее всего, стоит ожидать какого-то подвоха. Но наша страна вряд ли пойдет на уступки», – сказал собеседник агентства.

Единственный положительный момент от прошедших переговоров заключается в том, что Трамп и другие лидеры ЕС стали вникать в суть конфликта и учитывать мнение России, добавил эксперт.

«Единственный плюс всей этой истории: вдруг все стали вникать в то, чего хочет Россия. До этого никто даже вникать в это не хотел, а сейчас начали, и, самое главное, сам Трамп начал вникать в суть конфликта», – отметил Перенджиев.

Что касается бодрых заявлений Трампа, то тут имеет место быть арктический вопрос, считает политолог.

«Трампу стал интересен вопрос о сотрудничестве с Россией в Арктике. Сам украинский кризис, по моему мнению, намечался не как окончательный, а чтобы создать для США и стран Евросоюза, но прежде всего для Штатов, благоприятные условия для начала борьбы с Россией за арктические ресурсы. Но Трамп понимает, что действовать силовым путем в плане освоения арктических ресурсов невыгодно, а вот договориться с Россией возможно. И вот Дональд, видимо, решил: "Ну ее, эту Украину, русские в основном уже все взяли под контроль, и литий, и редкоземельные металлы, а вот в Арктике все есть, и литий, и другие металлы, и нефть, и газ, и даже рыбы полно". Есть, как говорится, чем поживиться. Я думаю, что арктический фактор, возможно, и способствует тому, что Трамп так на всех надавливает в плане завершения украинского конфликта. Скорее всего, к этой теме президенты еще вернутся», – допустил политолог.