В госкомпании «Автодор» рассказали о способах оплаты проезда по трассе М12

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Использование транспондера для оплаты проезда по платным автодорогам в России становится все более востребованным. Об этом сообщил журналистам руководитель сектора продаж М12 «Восток» госкомпании «Автодор» Алексей Тимченко.

«Транспондер — это удобное устройство для автоматической оплаты проезда без остановки. По сути, это билет для скоростных магистралей. Его не обязательно покупать, можно взять в аренду в госкомпании „Автодор” за пять рублей в день», — рассказал спикер.

По его словам, оплатить проезд по трассе М12 можно также через приложение или сайт госкомпании, указав госномер автомобиля. Но сделать это нужно в течение пяти дней, иначе придется заплатить штраф.

При этом Тимченко отметил, что оплачивать транспондером выгоднее, поскольку в дальнейшем есть возможность получить скидку от 5 до 20%. Для первой скидки необходимо проехать 50 километров.

«В приложении есть калькулятор расстояний. Можно рассчитать стоимость проезда с точностью до копеек. Чем больше расстояние, тем скидка выше, а стоимость проезда ниже. Если на платном отрезке едете от его начала до конца, то это будет гораздо выгоднее, чем съезжать на каких-то участках на бесплатные трассы», — пояснил он.

На автомагистрали М12 действует система взимания платы «Свободный поток». То есть машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики. Счет за проезд сформируется автоматически в зависимости от пройденного расстояния и типа автомобиля.