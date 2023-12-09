Первые молельные комнаты на трассе М12 откроются в Татарстане

Первые молельные комнаты на скоростной автодороге М12 «Восток» будут открыты в Татарстане. На данный момент созданы два таких объекта на территории многофункциональных зон, расположенных на восьмом этапе. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию «комнат тишины» на трассах Инсаф Валеев.

«На трассе М12 это особенно необходимо, потому что на региональной дороге можно свернуть, например, в лес и там почитать намаз. А на скоростной магистрали нигде не остановишься, потому что везде ограждения, а для водителей фуры — это еще большая проблема. Поэтому решили построить такие объекты», — рассказал спикер.

По словам Валеева, помещения отапливаются, что особенно важно зимой, и в них имеется всё необходимое для совершения намаза. Молельные комнаты будут открыты круглосуточно.

Комнаты входят в состав многофункциональных зон, которые построило ПАО «Татнефть» на 729-м км автомагистрали. Объект организован по концепции «сначала отдохни, потом заправься», уточнил заместитель начальника Казанского филиала по технической поддержке ООО «Татнефть-АЗС Центр» Никита Филатов.

На территории многофункциональных зон помимо автозаправочных станций имеются также кафе, душевые, прачечные, зоны воркаута и детские площадки. Кроме того, предусмотрена площадка, где будет обслуживаться легковой транспорт, и грузовой терминал для обслуживания большегрузов и автобусов. Ожидается, что на первоначальном этапе здесь будут принимать от 400 автомобилей в сутки.

«Это уже полноценный комплекс, но МФЗ — это живой объект. Сейчас мы первые осваиваем эту территорию, но всегда готовы интегрироваться в общую концепцию. При необходимости комплекс будет разрастаться и будут реализовываться какие-то дополнительные сервисы», — подчеркнул спикер.

В частности, в перспективе в комплексы МФЗ на скоростной дороге закладываются еще и логистические центры, гостиницы, сервисные центры для автомобилистов, комнаты матери и ребенка.

Всего на трассе М12 в Татарстане будет шесть «зеркальных» многофункциональных зон — с правой и левой стороны дороги. Две пары МФЗ расположены возле села Большие Кайбицы Кайбицкого района, еще две — около деревни имени М. Вахитова Верхнеуслонского района и две пары — в районе села Егорьево Лаишевского района. На всей дороге планируется разместить 32 современные многофункциональные зоны. Они располагаются через каждые 50–80 километров.

Общая протяженность трассы М12 — 810 километров. Она пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Длина автомагистрали в нашей республике составит 142 километра, в том числе восьмого этапа — 70 километров.