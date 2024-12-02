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В Казани в новогодние каникулы ожидают рост числа туристов, прибывающих по трассе М12
В Казани на новогодние праздники ожидают рост числа туристов, приезжающих в город по трассе М-12, рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«Даже в прошлом году, когда трасса открылась перед самым Новым годом, уже был поток. Но поскольку трасса только-только открылась, люди еще не планировали поехать в Татарстан на машине. За весну, лето, осень люди распробовали комфорт перемещения. И я уверен, что мы увидим много туристов из регионов», – отметил Иванов.
Так, например, в столице Татарстана рассчитывают на увеличение потока из Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тульской области, Вологды и других российских регионов.
«То есть к нам благодаря трассе М12 теперь будут добираться быстро и с комфортом», – заключил спикер.
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