В Казани в новогодние каникулы ожидают рост числа туристов, прибывающих по трассе М12

В Казани на новогодние праздники ожидают рост числа туристов, приезжающих в город по трассе М-12, рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Даже в прошлом году, когда трасса открылась перед самым Новым годом, уже был поток. Но поскольку трасса только-только открылась, люди еще не планировали поехать в Татарстан на машине. За весну, лето, осень люди распробовали комфорт перемещения. И я уверен, что мы увидим много туристов из регионов», – отметил Иванов.

Так, например, в столице Татарстана рассчитывают на увеличение потока из Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тульской области, Вологды и других российских регионов.

«То есть к нам благодаря трассе М12 теперь будут добираться быстро и с комфортом», – заключил спикер.