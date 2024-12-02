Горнолыжка, вотчина Кыш Бабая и глэмпинги: топ мест для новогоднего отдыха в Татарстане

В Казани больше всего активностей планируют в сердце города – Казанском Кремле. Это в том числе новогодние елки, представления, выставки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед Новым годом Казань становится «Сказочным городком»

Осталось меньше месяца до новогодних каникул. В это время в Татарстане ожидают большой поток туристов из других регионов. Активизируется также и внутренний туризм, татарстанцы уже сейчас выбирают локации в разных районах республики, которые хотят посетить в праздничные дни. Организаторы готовят для них новогодние площадки, концерты и шоу-программы, рассказал в формате видеоинтервью в прямом эфире при поддержке Центра управления регионом председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов,

Например, в Казани больше всего активностей планируют в сердце города – Казанском Кремле. Это в том числе новогодние елки, представления, выставки. Большая программа запланирована около Центра семьи «Казан», где установят главную зеленую красавицу республики. Во Дворце спорта традиционно пройдут ледовые шоу, в Казанском цирке готовят новую программу, в театре кукол «Экият» проведут представления для детей.

«Программа будет очень насыщенной. И наша столица традиционно становится этаким сказочным городком с большим количеством иллюминации, огней. Кремлевская набережная, Черное озеро, улица Баумана – это основные локации, где находятся наши жители и гости. Надеюсь, что люди не будут сидеть дома, а будут максимально активно перемещаться по республике», – отметил Сергей Иванов.

Новогодняя резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Лесу чудес будет ждать татарстанцев и гостей республики в новогодние праздники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Топ локаций для новогодних каникул в Татарстане

Новогодняя резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Лесу чудес, новый горнолыжный комплекс в Мамадышском районе и еще три – Свияжские холмы, горнолыжный комплекс Федотово, спортивно-оздоровительный комплекс «Ян» будут ждать татарстанцев и гостей республики в новогодние праздники. Востребованы у путешественников также Елабуга, Болгар, Свияжск, Чистополь, Тетюши и другие локации.

Кроме того, благодаря участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» татарстанские предприниматели получили субсидии на создание глэмпингов. С 2023 по 2024 год Правительство поддержало 16 таких проектов, дополнительно было создано 129 номеров. Новые средства размещения появились в Зеленодольском районе и Закамской зоне.

«Татарстан предлагает возможности для отдыха любым составом: дети, молодежь, семьи, люди старшего возраста. Все доступно и все везде комфортно. Надо сказать, что Казань – это гастрономическая столица России, и разнообразие ресторанов, кухонь, которые можно попробовать на сегодняшний день [удивляет]. Причем видно, что сейчас пошел тренд уже на высокую татарскую кухню. Это прям очень здорово», – заключил Сергей Иванов.

На данный момент приложение скачали порядка 20 тысяч человек, среди которых 99% — это гости республики. Они активно пользуются сами и рекомендуют его другим Фото: Госкомитет РТ по туризму

«Карту туриста» скачали более 20 тысяч человек

Для туристов в Татарстане работает приложение «Карта туриста». Оно доступно для скачивания и на iOS, и на Android, уточнил председатель Государственного комитета РТ по туризму. В нем собрана информация обо всех туристических достопримечательностях республики.

«В прошлом году мы туда добавили аудиогиды, в приложении есть более десяти аудиоэкскурсий. То есть вы приезжаете в любую туристическую локацию, там показаны несколько маршрутов, и самостоятельно, даже без участия экскурсовода проходите и получаете весь необходимый контент. Плюс там есть видеоэкскурсии по основным нашим туристическим локациям», – сказал Сергей Иванов.

На данный момент приложение скачали порядка 20 тысяч человек, среди которых 99% — это гости республики. Они активно пользуются сами и рекомендуют его другим.

«Там есть календарь событий, можно спокойно сориентироваться, что рядом с вами находится, какие достопримечательности, посмотреть их описание, график работы. Там очень много зашито путеводителей – это некие идеи для путешествий. Например, как можно провести день в Елабуге или три дня в Татарстане, что вкусного можно попробовать. Масса вариантов, поэтому призываю скачивать, пользоваться и путешествовать по нашей республике», – заключил спикер.

В столице Татарстана рассчитывают на увеличение потока из Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тульской областей, Вологды и других российских регионов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстан стало проще приехать туристам с Севера и из центральной части страны

В Татарстане ежегодно работают над тем, чтобы зайти на новые туристические рынки, отметил Сергей Иванов. Основной фокус внимания – на центральной части Российской Федерации. Особенно интересуют республику туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

«Благодаря активной работе авиакомпании Nordwind, для которой Казань является одним из хабов, открывается большое количество новых прямых авианаправлений. В этом году это Омск, Новокузнецк, Бурятия и Улан-Удэ, а также другие северные направления. Это все те регионы, из которых мы ожидаем приток новых туристов», – выразил надежду председатель Госкомитета по туризму.

На новогодние праздники также ожидают рост числа туристов, приезжающих в город по трассе М12. По словам Иванова, уже в прошлом году в Татарстан по новой дороге прибыло большое число путешественников. Хотя она и открылась в преддверии Нового года, гости из других регионов успели приехать в Казань, чтобы отметить праздники здесь.

«Даже в прошлом году, когда трасса открылась перед самым Новым годом, уже был поток. Но поскольку трасса только-только открылась, люди еще не планировали поехать в Татарстан на машине. За весну, лето, осень люди распробовали комфорт перемещения. И я уверен, что мы увидим много туристов из регионов», – отметил Иванов.

Так, например, в столице Татарстана рассчитывают на увеличение потока из Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тульской областей, Вологды и других российских регионов.

«У Казани огромное количество объектов, которые нравятся туристам, которые необходимо поддерживать. Люди приезжают и отмечают чистоту города, благоустройство общественных пространств» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Туристический налог – важное средство для улучшения инфраструктуры

Сергей Иванов также напомнил, что с 1 января 2025 года муниципалитеты Татарстана будут вправе самостоятельно устанавливать туристический налог. Решение о его введении уже приняли в Казани, Зеленодольске, Елабуге, Болгаре, Азнакаево и нескольких сельских поселениях республики. Он будет входить в стоимость проживания в гостинице и составит порядка 1% от нее.

«Минимальная сумма, но, тем не менее, это очень важное средство для любого муниципалитета для того, чтобы продолжать улучшать инфраструктуру, которой пользуются туристы. И здесь надо признаться, что у Казани огромное количество объектов, которые нравятся туристам, которые необходимо поддерживать. Люди приезжают и отмечают чистоту города, благоустройство общественных пространств. Всё, чем пользуются наши гости, наши жители, это надо поддерживать и развивать», – подчеркнул Иванов.

Он также отметил, что введение туристического налога сейчас рассматривают еще в нескольких муниципалитетах Татарстана. Освобождены от него будут льготные категории граждан. Это, например, Герои труда, ветераны и участники СВО, лица младше 18 лет и другие.