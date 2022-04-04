В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России», — отметили в пресс-службе парламентария.

В случае принятия новеллы часть вторая статьи 201 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление полномочиями» окажется дополнена новым квалифицирующим признаком.

Верховный суд России ранее поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций, о чем сообщал ИА «Татар-информ».

Государства Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. О приостановке работы в стране объявили многие крупные компании.