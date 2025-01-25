В Госдуму внесен законопроект об увеличении стипендии до прожиточного минимума
Группа депутатов Государственной Думы и сенатор Елена Афанасьева предложили назначать стипендии учащимся очно студентам в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по РФ. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату Федерального Собрания, пишет «Парламентская газета».
Из документа следует, что это правило должно распространиться также на получающих стипендию и обучающихся очно за счет бюджета аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.
Парламентарии напомнили, что с 1 сентября 2024 года минимальный размер стипендии для студентов вузов равняется 2067 рублям в месяц, для студентов профучилищ — 539 рублям, для социально незащищенных студентов в вузах — 3104 рублям, а в ссузах — 809 рублям. Такие незначительные суммы не отвечают тем целям, ради которых назначаются стипендии, убеждены авторы инициативы.
В случае принятия законопроекта действие новеллы распространится на период, начинающийся с 1 января 2025 года. Дополнительные средства для формирования стипендиального фонда должны быть предусмотрены при уточнении федерального бюджета.
Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Сейчас она поддержала законопроект, внесенный парламентариями в Госдуму.