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Общество 25 января 2025 18:25

В Госдуму внесен законопроект об увеличении стипендии до прожиточного минимума

Группа депутатов Государственной Думы и сенатор Елена Афанасьева предложили назначать стипендии учащимся очно студентам в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по РФ. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату Федерального Собрания, пишет «Парламентская газета».

Из документа следует, что это правило должно распространиться также на получающих стипендию и обучающихся очно за счет бюджета аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

Парламентарии напомнили, что с 1 сентября 2024 года минимальный размер стипендии для студентов вузов равняется 2067 рублям в месяц, для студентов профучилищ — 539 рублям, для социально незащищенных студентов в вузах — 3104 рублям, а в ссузах — 809 рублям. Такие незначительные суммы не отвечают тем целям, ради которых назначаются стипендии, убеждены авторы инициативы.

В случае принятия законопроекта действие новеллы распространится на период, начинающийся с 1 января 2025 года. Дополнительные средства для формирования стипендиального фонда должны быть предусмотрены при уточнении федерального бюджета.

Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Сейчас она поддержала законопроект, внесенный парламентариями в Госдуму.

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#стипендия #мрот
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