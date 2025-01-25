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Общество 25 января 2025 13:13

Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток, которые проходят обучение на очном отделении, до регионального прожиточного минимума. Соответствующие решения должны быть приняты до 15 апреля.

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, <...> до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», – говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил принять программу по решению демографической проблемы в республике. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец поддержала инициативу Минтруда РФ об увеличении декретных пособий студенткам.

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