В Госдуме заявили, что Россия способна обеспечить себя продовольствием

Во время санкций Россия способна сама полноценно обеспечивать себя продовольствием, оснований для ажиотажа нет, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

«Мы полностью… обеспечиваем себя всеми основными видами продукции, начиная с зерна. Есть небольшой дефицит по ржи и продовольственному овсу, но это легко компенсируется другими крупяными культурами, да и с новым урожаем у нас ситуация, естественно, изменится», – сказала Школкина, отметив, что страна также способна удовлетворить спрос населения на мясо, яйца, сахар, овощи и другие необходимые продукты питания.

По словам депутата, сейчас необходимо успешно провести предстоящие весенние полевые работы и обеспечить сельскохозяйственный блок всем необходимым.

Она напомнила о том, что Правительство России недавно выделило дополнительные 12 млрд рублей из федерального бюджета Росагролизингу на закупку техники для агропромышленной отрасли.

«Также у нас с правительством идет работа по поддержке наших производств. Особенно чувствительные отрасли – молочная, хлебопекарная и мукомольная промышленность, сахарная, птицеводство, семеноводство. Прорабатываем вопрос не только по предоставлению льготных краткосрочных кредитов по фиксированной ставке, но и об увеличении дополнительных средств на инвестпроекты», – заявила Школкина.

Она отметила, что помимо сохранения существующих отечественных производств нужно также стимулировать строительство новых.

Ранее Кабмин принял решение поддержать отечественных аграриев, дополнительно выделив 25 млрд рублей на выдачу им льготных кредитов.

Еще 2,5 млрд рублей будет направлено на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий российским предприятиям.