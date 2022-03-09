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Ру Тат
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Промышленность
9 марта 2022  15:22
Дарья Сайфиева

Правительство России выделит 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопекарей

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На компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий российским предприятиям будет выделено 2,5 млрд рублей, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.  

Он обратил внимание на необходимость уделить внимание поддержке цен на рынке продовольственных товаров.

«В том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия, ведь зерно из России пользуется огромным спросом за рубежом. Его стоимость увеличивается. И нужно обеспечить отечественным сырьем, прежде всего, отечественную хлебопекарную промышленность», – отметил он. 

По словам Мишустина, Правительство России проводит активный мониторинг стоимости наиболее важных для россиян продуктов питания, включая хлеб.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Минсельхоз России выделит субсидии на компенсацию производственных затрат для стабилизации цен на хлеб.

 

#Михаил Мишустин #цены на хлеб #промпроизводство
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