Правительство предложило выделить более 25 млрд рублей на льготные кредиты в АПК

На льготные кредиты в агропромышленной отрасли будет дополнительно выделено свыше 25 млрд рублей, сообщает Правительство России в своем Telegram.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в некоторых регионах уже начались весенние полевые работы.

«Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев. Мы для этого предусмотрели в бюджете субсидирование льготных кредитов для аграриев на короткие сроки», – сказал он.

По словам главы Кабмина, на эти цели изначально планировалось выделить более 10 млрд рублей, но потребности сельского хозяйства оказались масштабнее во многом из-за внешнего давления, оказываемого на Россию из-за рубежа.

Мишустин также отметил рост спроса на продовольствие и сырье на мировых рынках.

«В этих условиях надо обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной. Правительство выделит дополнительные 25 млрд рублей и благодаря такому финансированию сельхозпроизводители смогут привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на сумму более 150 млрд рублей», – сказал Председатель Правительства.

Он поручил Минсельхозу строго контролировать целевое использование этих денежных средств.