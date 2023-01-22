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Наука и образование
22 января 2023  13:20

В Госдуме заявили, что исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждается

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Председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова опровергла обсуждение вопроса об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

«Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына „Архипелаг ГУЛАГ“ не стоял и не стоит. Он не выносился ни на площадку „Единой России“, ни [на обсуждение] фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом», — подчеркнула Казакова.

Парламентарий подчеркнула, что как исключение, так и включение в школьную программу того или иного произведения — «это сложный и длительный процесс, такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения».

При этом председатель профильного комитета напомнила, что роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» действительно возвращен в школьную программу, причем это была совместная инициатива «Единой России» и Министерства просвещения.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы литературные произведения, которые, на его взгляд, не соответствуют действительности, включая «Архипелаг ГУЛАГ». Против выступил ректор Литературного института имени Горького писатель Алексей Варламов.

#школьная программа #госдума рф
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