Ректор Литинститута выступил против исключения «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы

Ректор Литературного института имени Горького писатель Алексей Варламов выступил против инициативы исключить «Архипелаг ГУЛАГ» лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына из школьной программы. Об этом сообщает РБК.

«Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать», — подчеркнул Варламов.

Алексей Варламов — прозаик, публицист, историк русской литературы XX века. Помимо прочего, автор биографических книг о Михаиле Пришвине, Александре Грине, Алексее Толстом, Григории Распутине, Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, Василии Шукшине.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы литературные произведения, которые, на его взгляд, не соответствуют действительности, включая «Архипелаг ГУЛАГ».

«Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты», — заявил парламентарий, не приведя каких-либо других обоснований.

«Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение Александра Солженицына, посвященное советским политическим репрессиям 1918–1956 годов. Текст основан на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключенных, а также на опыте самого автора. Писатель определил его жанр как «опыт художественного исследования».