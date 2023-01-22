Депутат Госдумы предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы литературные произведения, которые, на его взгляд, не соответствуют действительности, включая «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Об этом сообщает ТАСС.

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, „сплетни в виде версий“, как [Владимир] Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», — заявил парламентарий.

По словам Вяткина, при этом необходимо опираться «на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ». Тем не менее депутат всё же привел пример текста, который, по его мнению, желательно исключить из программы. Это «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.

«Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты», — постарался обосновать свою точку зрения парламентарий.

«Была попытка получить за это премию — за то, что он (Солженицын — прим. Т-и) вымарал в грязи свою собственную Родину», — добавил Вяткин, хотя писатель был удостоен Нобелевской премии до выхода произведения, в 1970 году, с формулировкой «За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы».

«Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение Александра Солженицына, посвященное советским политическим репрессиям 1918–1956 годов. Текст основан на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключенных и истории самого автора. Писатель определил его жанр как «опыт художественного исследования». Произведение писалось с 1958 по 1968 год, было опубликовано в 1973–1975 годах. Переведено более чем на 40 языков.

Кроме того, депутат Госдумы заверил, что «в этом году <…> как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе „Молодая гвардия“ Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева „Горячий снег“, должны вернуться в школьную программу». Ранее соответствующую инициативу одобрил Президент РФ Владимир Путин.