news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
12 января 2023  20:20

В Госдуме заявили, что число призывников не вырастет при изменении призывного возраста

news_top_970_100

Увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не приведет к росту численности призывников. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек», — поделился депутат своим пониманием перспектив.

Кроме того, Картаполов предположил, что граждане, которые будут призываться в 21 год, смогут «практически сразу» переходить на контрактную службу.

В конце декабря на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу. Накануне Андрей Картаполов допустил, что это произойдет уже в этом году. В Кремле напомнили, что инициатива поддержана Президентом России Владимиром Путиным, и переадресовали вопрос в Минобороны.

#призыв
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное