В Госдуме заявили, что число призывников не вырастет при изменении призывного возраста

Увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не приведет к росту численности призывников. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек», — поделился депутат своим пониманием перспектив.

Кроме того, Картаполов предположил, что граждане, которые будут призываться в 21 год, смогут «практически сразу» переходить на контрактную службу.

В конце декабря на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу. Накануне Андрей Картаполов допустил, что это произойдет уже в этом году. В Кремле напомнили, что инициатива поддержана Президентом России Владимиром Путиным, и переадресовали вопрос в Минобороны.