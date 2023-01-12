Кремль прокомментировал повышение призывного возраста в России

Детали повышения призывного возраста в России и аргументы в пользу такого решения должны озвучить в Минобороны РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что эту инициативу поддержал Президент России Владимир Путин и призвал уточнять все вопросы в военном ведомстве.

«Аргументация должна быть представлена Минобороны. В данном случае это исключительно их прерогатива. Концептуально идея, действительно, была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи – в качестве первоисточника следует воспринимать информацию от Министерства обороны», – подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу. В Госдуме заявили, что призывной возраст в России может быть увеличен до 30 лет уже в этом году.